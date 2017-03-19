Штаб показал последствия обстрела жилого квартала Авдеевки: видео

В воскресенье, 19 марта, боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



С 14:57 до 15:15 гибридная армия РФ обстреляла жилой квартал Авдеевки с применением танковых снарядов и станковых противотанковых гранатометов.

За сутки террористы выпустили семь снарядов калибром 125 мм, шесть 120-мм мин, восемь мин калибром 82 мм. Также боевики применяли РПГ и все типы стрелкового оружия.



Разрушен один дом. Ранена женщина, ее эвакуировали в больницу.

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