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Штаб показал последствия обстрела жилого квартала Авдеевки: видео

19.03.2017, 23:25

В воскресенье, 19 марта, боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

С 14:57 до 15:15 гибридная армия РФ обстреляла жилой квартал Авдеевки с применением танковых снарядов и станковых противотанковых гранатометов. 

За сутки террористы выпустили семь снарядов калибром 125 мм, шесть 120-мм мин, восемь мин калибром 82 мм. Также боевики применяли РПГ и все типы стрелкового оружия.

Разрушен один дом. Ранена женщина, ее эвакуировали в больницу.

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