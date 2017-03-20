СБУ задержала в Донбассе информатора боевиков: видео
Сотрудники Службы безопасности задержали в селе Трехизбенка Лугенской области информатора террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители сообщают, что задержанный вернулся домой со временно оккупированных территорий в 2016 году, после чего передавал боевикам информацию о дислокации украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции. "Эти данные затем использовались для обстрела позиций сил АТО", - говорится в сообщении.
Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у подозреваемого информатора три тротиловые шашки, гранату Ф-1 с запалом и патроны различного калибра.
"Также в районе проведения АТО сотрудники СБУ задержали боевика террористической организации ДНР. В 2014 году злоумышленник принимал активное участие в преступной деятельности террористов близ Славянска", - сообщают в пресс-службе ведомства.
По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.
13 марта 2017 года в Волновахском районе Донецкой области полицейские задержали охранника так называемой исправительной колонии, подконтрольной террористам ДНР.
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