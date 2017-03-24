День из жизни танкиста: боевая подготовка 17-й бригады - видео

В Донецкой области проходит боевое слаживание подразделений 17-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Военное телевидение Украины показало фрагменты полигонных "тренировок" танкистов.

В активной фазе войны России против Украины бригада с ППД в Кривом Роге вела боевые действия во фронтовом секторе "Б", а отдельные подразделения 17 ОТБр участвовали в боях за Иловайск и обороне Мариуполя.

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Назначение танковых войск: удержание занятых районов, рубежей и позиций; отражение ударов противника; прорыв обороны противника, разгром его войск, захват важных районов, рубежей и объектов.

Ключевые бои, в которых были задействованы украинские танковые подразделения, произошли в июне-августе 2014 года при освобождении населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, при окружении Луганска в августе 2014-го, в битве за Донецкий аэропорт с июля 2014-го по январь 2015-го, при обороне Дебальцево в феврале 2015 года.

Видео: Youtube / Військове телебачення України

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