В Донецкой области полиция задержала боевика "Оплота": видео
В четверг, 23 марта, сотрудники Донецкой полиции задержали боевика подконтрольного РФ бандформирования ДНР, воевавшего в так называемом батальоне террористов "Оплот". Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Боевика задержали в городе Селидово, где он пытался избежать ответственности, скрываясь у своей бабушки.
Бывший террорист рассказал, что попал в бандформирование в мае 2014 года, ему дали позывной "Чико". После окончания "учебного курса" боевик "нес службу" на КПП базы, где подготавливали террористов.
В итоге, как рассказал бывший боевик, за все время пребывания в наемниках ДНР, денег ему ни разу не заплатили. По его словам, он разочаровавшись в идеях, которые "исповедовало" командование террористов и в феврале 2015 года сдал оружие и бежал в Селидово. Поселившись у своей бабушки, он вел скрытый образ жизни, на улицу выходил только ночью.
"Сейчас я понимаю, что совершил большую ошибку. Мне нужны были деньги, ради которых пришлось поступиться некоторыми жизненными принципами. Я раскаиваюсь в своем поступке", - рассказал задержанный.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса, теперь бывшему боевику грозит до 8 лет лишения свободы.
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