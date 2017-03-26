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Оккупированным Симферополем прошла колонна техники ВС РФ: видео

26.03.2017, 09:57

В оккупированном Симферополе прошла колонна российской военной техники. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Минимум полтора десятка машин и три бронетраспортера возвращались с военных учений через Симферополь. Учения на полигоне Опук проводилось проходили 20-24 марта. В Генштабе Украины их назвали незаконными.

Колонна техники заняла одну полосу движения, ее сопровождали машины военной автоинспекции. 

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. 

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