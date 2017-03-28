На границе с РФ задержан боевик ДНР из Черкасской области: видео
Сотрудники Службы безопасности задержали на границе с государством-агрессором Россией боевика террористической организации ДНР, пытавшегося попасть в Украину. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, в марте 2016 года житель Золотоношского района Черкасской области вступил в ряды одной из незаконных вооруженных группировок террористов в Донбассе. Он был наводчиком-оператором БМП и принимал активное участие в боестолкновениях с силами АТО. Кроме того, кураторы привлекали боевика к сбору информации о составе и вооружении украинских войск и местах их дислокаций.
"В феврале 2017 года сотрудники управления СБУ в Черкасской области заочно объявили террористу о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и объявили его во всеукраинский розыск. Сейчас задержанному избрана мера пресечения, он находится в изоляторе временного содержания", - отметили в спецслужбе.
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1 марта 2017 года сообщалось, что жителю Черкасской области, воюющему в рядах террористической организации ЛНР, грозит до 15 лет тюремного заключения.
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