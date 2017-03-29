Авдеевка: Люди понимают, откуда прилетают "подарки" - видео

Боевики из Градов российского производства периодически накрывают промзону Авдеевки, при этом специально обстреливают жилые кварталы из танка. Об этом сказал боец АТО, командир взводы с позывным Саныч.

"Танк работает на 10 километров, у нас нет такого оружия, артиллерии, чтобы их доставать..., чем больше они подъезжали ближе, тогда мы могли их минометом достать, прямой наводкой. Недавно было прямое попадание танка", - сказал Саныч.

По его словам, корректировщики огня террористов понимают, что обстреливают местных жителей.

Саныч уверен, что делается для того, чтобы настроить людей против ВСУ.

"Некоторые верят, что мы можем сами по себе стрелять. Если они верят, то грош им цена. Умные адекватные люди понимают, откуда оно прилетает, и эти "подарки" им приходят", - сказал военный.

Во время последнего обострения с 27 по 31 января 2017 года, когда были бои, Саныч сказал: "Там просто было настоящее пекло. Пять дней пекла"

Вечером 30 января 2017 года в результате обстрела боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы. Было объявлено чрезвычайное положение.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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