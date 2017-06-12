"Украинские ракеты бьют в цель": КБ Луч показало запуск - видео

Конструкторское бюро Луч из оборонно-промышленного комплекса Украины опубликовало видеозапись запуска украинской ракеты, которая является модифицированным снарядом к реактивной системе залпового огня Смерч. Запись выложена в Facebook бюро.

"Украинские ракеты бьют точно в цель", - говорится в комментарии сотрудников КБ.

Ранее о той же ракете советник президента Юрий Бирюков, который присутствовал на прошлых испытаниях, писал: "Жуткое оружие, которое может летать на десятки километров и попадает в центр круга с радиусом 50 метров, а планах - радиус в 25 метров".

Ракету разрабатывают инженеры КБ Луч в сотрудничестве с зарубежными экспертами.

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