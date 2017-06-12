USD:  25.90  26.18   EUR:  28.84  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

"Украинские ракеты бьют в цель": КБ Луч показало запуск - видео

12.06.2017, 11:55

Конструкторское бюро Луч из оборонно-промышленного комплекса Украины опубликовало видеозапись запуска украинской ракеты, которая является модифицированным снарядом к реактивной системе залпового огня Смерч. Запись выложена в Facebook бюро.

"Украинские ракеты бьют точно в цель", - говорится в комментарии сотрудников КБ.

Ранее о той же ракете советник президента Юрий Бирюков, который присутствовал на прошлых испытаниях, писал: "Жуткое оружие, которое может летать на десятки километров и попадает в центр круга с радиусом 50 метров, а планах - радиус в 25 метров".

Ракету разрабатывают инженеры КБ Луч в сотрудничестве с зарубежными экспертами.

Смотрите также: Жуткое оружие: подробности испытаний новой ракеты от РСЗО Смерч

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Украинская армия

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 