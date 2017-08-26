USD:  25.38  25.65   EUR:  29.70  30.23  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Пограничники нашли подводный спиртопровод из Молдовы в Украину

26.08.2017, 04:24

Во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища в Одесской области пограничники отдела Лиманское обнаружили незаконный подводный трубопровод диаметром 32 мм, который предположительно должен был использоваться для перекачки спирта из Молдовы в Украину. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину на направлении Днестровск - Лиманское. С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что трубопровод был установлен недавно и еще не использовался.

Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью катера демонтировали только часть шланга, которая находилась до линии государственной границы. Протяженность удаленной трубы составила 540 метров.

В 2012 году в Одесской области нашли спиртопровод из Приднестровья.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Преступность

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 