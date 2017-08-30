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Масштабный оползень под Одессой: в пропасть рухнула дорога

30.08.2017, 16:40

В поселке Фонтанка в Одесской области в результате масштабного оползня в пропасть рухнули электрические столбы и дорога, сообщает местное издание Думская.

Обвал уже подобрался к калиткам некоторых частных домов.

Местные жители сообщают, что подобный оползень в поселке уже был в 1990-х. Новый обвал не произошел неожиданно - несколько дней назад появились трещины.

22 августа в Одессе горела квартира в шестнадцатиэтажном доме. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 120 и спасли 20 человек.

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