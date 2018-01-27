В Крыму оккупанты сорвали собрание правозащитного движения

Во временно оккупированном Судаке российские силовики сорвали собрание правозащитного движения Крымская солидарность. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Так называемые сотрудники ОМОНа заявили, что получили сообщение о том, что "по данному адресу проходит собрание с оружием".

Отмечается, что к зданию прибыли 15 силовиков и два автозака. Вскоре собрание Крымской солидарности продолжилось, однако представители оккупационной администрации не покинули помещение.

Фото: ru.krymr.com

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в комментарии Громадському радіо сообщила, что в незаконном блокировании встречи участвует так называемая полиция Судака.

"Основания абсолютно незаконны. Сначала поводом зайти в помещение был какой-то звонок о том, что кто-то в комнате с оружием. Звонок фейковый, это очевидно, никакого оружия нет. Затем они начали ссылаться на закон о митингах и демонстрациях, хотя адвокаты сразу заявили, что событие не подпадает под этот закон... Здесь чисто политический мотив не дать организации провести встречу", - сказала она.

Журналист Антон Наумлюк в своем Facebook сообщил, что в собрании Крымской солидарности в Судаке участвовали около 200 человек - "адвокаты, юристы, активисты и родственники политзаключенных".

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24 января 2018 года уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в Крыму оккупанты за почти четыре года сфабриковали обвинения против более чем ста человек.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

Видео: Facebook Сервер Мустафаев

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