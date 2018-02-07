ВСУ передали боевикам тела двух погибших: видео
Вооруженные силы Украины передали тел двух погибших на временно оккупированную территорию Луганской обл. Об этом сообщается видеосюжете Военного телевидения.
По словам военных, тела погибших идентифицированы; установлено, что они не являются гражданами Украины.
В сюжете говорится, что останки шести тел были обнаружены в октябре 2017 года вблизи с. Теплое Станично-Луганского района. Четверо погибших идентифицированы, двух передали раньше, 5 января на КПВВ "Станица Луганская", еще двух передали сегодня.
"После установления ДНК экспертизы было выявлено, что родственники погибших проживают на территории Российской Федерации", - говорит представитель ВСУ на видеозаписи.
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