Под Киевом перевернулся автобус с военными: видео

Сегодня под Киевом микроавтобус с военнослужащими в результате столкновения с легковым автомобилем Mitsubishi перевернулся на крышу. Пострадали несколько человек. Об этом сообщает Киев оперативный.

Согласно сообщению, авария произошла в районе путепровода на выезде из Киева в сторону Вышгорода.

По предварительным данным, микроавтобус протаранил легковушку.

ТСН сообщает, что в результате аварии пострадали пять человек, в том числе водитель Mitsubishi.

По данным издания, у микроавтобусе Mersedes Sprinter ехали служащие Госпогранслужбы Черновицкой области.

Причины аварии устанавливаются. На месте работают полицейские и медики.

Вчера в Киеве на проспекте Лобановского столкнулись два автомобиля: на месте происшествия погиб капрал полиции, который находился за рулем Honda.

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