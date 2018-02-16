Под Киевом перевернулся автобус с военными: видео
Сегодня под Киевом микроавтобус с военнослужащими в результате столкновения с легковым автомобилем Mitsubishi перевернулся на крышу. Пострадали несколько человек. Об этом сообщает Киев оперативный.
Согласно сообщению, авария произошла в районе путепровода на выезде из Киева в сторону Вышгорода.
По предварительным данным, микроавтобус протаранил легковушку.
ТСН сообщает, что в результате аварии пострадали пять человек, в том числе водитель Mitsubishi.
По данным издания, у микроавтобусе Mersedes Sprinter ехали служащие Госпогранслужбы Черновицкой области.
Причины аварии устанавливаются. На месте работают полицейские и медики.
Вчера в Киеве на проспекте Лобановского столкнулись два автомобиля: на месте происшествия погиб капрал полиции, который находился за рулем Honda.
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