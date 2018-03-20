В полиции заявили о задержании в Киеве вора в законе: фото, видео

В Киеве второй раз за полгода задержали "вора в законе" по кличке "Профессор", который постоянно живет в Турции. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Вора в законе" в сентябре прошлого года принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда на три года. Вскоре злоумышленник незаконно вернулся в столицу, где больше внимания планировал "уделить" автомобильным ворам", - говорится в сообщении.



Полицейские утверждают, что 26-летний уроженец Грузии, который постоянно живет в Турции, "был коронован в 2013 году в одной из южных стран".

"Во время пребывания на территории Украины "вор в законе" организовывал так называемые "сходки" для перераспределения сфер влияния в уголовном мире. При этом "Профессора" больше всего интересовали группы угонщиков автомобилей и лица, которые занимались кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Мужчину сопроводили до самолета, которым он направился в Стамбул. Сейчас решается вопрос о запрете его въезда на территорию Украины сроком на три года.



Фото: npu.gov.ua

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