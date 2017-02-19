На Майдане чтят память героев Небесной сотни: трансляция

В Киева на Майдане Независимости проходят мероприятия по случаю третей годовщины Революции достоинства и чествования памяти героев Небесной сотни. Об этом сообщает Радио Свобода.

Демонстрации начались на Майдане с выступления сторонников Организации украинских националистов (ОУН). Также в Киеве вечером запланированы вече и марш памяти.

Как известно, в период с 18 по 22 февраля во всех регионах Украины, в том числе и Киеве, запланированны мероприятия по случаю Дня Героев Небесной сотни.

Как пишет Укринформ, на Майдане также собрались участники акции, посвященной вопросу блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.

По данным Левого берега, участники "блокадного" митинга выдвинулись к Администрации президента. При этом они ненадолго остановились у здания Киевэнерго на площади Франко, где возникла небольшая потасовка с бойцами Нацгвардии. Полиция сообщает, что ситуация в Киеве на данный момент спокойная.

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