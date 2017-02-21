Репрессии в Крыму: силовики увозят людей после обысков - видео

Многих из протестующих около дома крымского татарина Марлена Мустафаева, где силовики оккупационной власти проводят обыски, а также тех, кто снимал на видео происходящее, увезли в неизвестном направлении. Об этом в соцсетях сообщают крымские татары и местные журналисты.

"В Каменке, Симферополь, проходит обыск у Марлена Мустафаева. Увезли еще несколько человек. Улицы оцеплены", - сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

Ранее утром крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что Мустафаева доставили в центр противодействия экстремизму ФСБ, однако позднее он написал в Facebook, что тот "вроде еще в доме".

Местные крымские татары жалуются на избирательность оцепивших местность силовиков - якобы те свободно пропускают по улицам граждан славянской внешности, но не крымских татар.

"Не дают даже пройти на соседнюю улицу, хотя до этого прошел человек и ему ни чего не сказали. Он был без бороды. Вот такие двойные стандарты", - отметил местный житель.





Около 09:30 утра крымскотатарский журналист Заир Смедляев сообщил, что "вооруженные люди в масках захватили и увезли в неизвестном направлении людей, стоящих возле дома Мустафаева".

"Задержанные, по предварительной информации, - Осман Арифм, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Изетов Риза, Меджит, Алим Каримов, Валид Абу Фарид, Сейран Муртазаев, Абляким, Энвер, Кемал. Список уточняется... Прогнозы об усилении репрессий в отношении гражданских активистов подтверждаются с каждым днем. Насчитаны задержанные уже в количестве 20 человек, в том числе те, кто постоянно освещал обыски", - отметил Курбединов.

Видео: Facebook / Osman Arifm

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