СБУ задержала террориста, охранявшего украинских пленных: видео

В зоне антитеррористической операции сотрудники Службы безопасности задержали боевика террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В Службе заявляют, что боевик охранял украинских заложников в следственном изоляторе оккупированного Донецка.

"Работал в донецком следственном изоляторе, в котором содержались украинские военнопленные. В содеянном раскаиваюсь", - заявил боевик.

На подконтрольную Украине территорию задержанный пытался попасть для встречи с родственниками.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

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