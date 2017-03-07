СБУ задержала террориста, охранявшего украинских пленных: видео
В зоне антитеррористической операции сотрудники Службы безопасности задержали боевика террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В Службе заявляют, что боевик охранял украинских заложников в следственном изоляторе оккупированного Донецка.
"Работал в донецком следственном изоляторе, в котором содержались украинские военнопленные. В содеянном раскаиваюсь", - заявил боевик.
На подконтрольную Украине территорию задержанный пытался попасть для встречи с родственниками.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме
-
07.03.2017 20:24
-
07.03.2017 20:02
-
07.03.2017 19:49
-
07.03.2017 18:45
-
07.03.2017 17:36
Все материалы по теме: Война в Донбассе