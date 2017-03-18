Морпехи в Широкино отвечают боевикам на обстрелы: видео

Широкино на протяжении последних нескольких дней находится под огнем боевиков.



Гибридная армия РФ обстреливает позиции АТО из ствольной артиллерии, танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.



В поселке в результате обстрелов увеличивается количество разрушенных зданий.



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