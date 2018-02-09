"Форсировать Волгу не собираемся": Муженко о приоритетах ВСУ

Угрозы для безопасности и территориальной целостности Украины могут быть с нескольких направлений, поэтому одним из ключевых приоритетов военной реформы и подготовки войск является повышение их мобильности. Об этом вчера, 8 февраля, на встрече с членами Киевской ассоциации военных атташе заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.

По словам главнокомандующего ВСУ, речь идет об оперативном перемещении бригад, полков и батальонов на опасные направления - исходя из активности и оценки характера действий противника.

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Муженко заверил, что соответствующие действия, в том числе перемещения и маневры на большие расстояния воздушным, авто- и ж/д транспортом, своим ходом, отрабатываются в ходе стратегических учений "Летняя гроза-2016", "Южный ветер-2016" и "Несокрушимая устойчивость-2017".

Также проходят учебные рейды десантно-штурмовых войск на расстояние более 1000 км, отрабатывается преодоление водных преград, которых немало в Украине.

"Мы не собираемся форсировать Волгу, мы собираемся идти по своей территории и по своей земле", - резюмировал Муженко.

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