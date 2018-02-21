Украина должна создать антикорсуд, чтобы не быть как РФ - Нуланд

Экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Украине необходимо как можно быстрее создать Антикоррупционный суд, чтобы отмежеваться от стран с высоким уровнем коррупции, вроде России. Об этом она сказала в интервью DW.

Журналистка спросила, как Нуланд относится к тому, что за четыре года после Майдана украинская власть не смогла решить проблему коррупции.

"Это самый большой вызов для Украины, это самое важное, чего должно было достичь украинское руководство, что они должны были сделать для своего народа, и это было одним из главных требований Майдана. Мне кажется, что Украина много сделала для диверсификации экономики, евроинтеграции и стабилизации своей валюты", - сказала Нуланд.

При этом она согласилась, что в антикоррупционной сфере сделано недостаточно.

Она добавила, что в то время действительно мало сделано в антикоррупционной сфере.

"Нужен антикоррупционный суд или и несколько судов, где могут рассматриваться такие дела. Это действительно бы помогло Украине отмежеваться от стран с высоким уровнем коррупции, вроде России, и позволило бы следователям открывать дела", - объяснила политик.

Сегодня глава МИД Дании Андрес Самуэльсен во время выступления в Киеве заявил, что Украина должна как можно скорее запустить работу Антикоррупционного суда, который станет ключевым в работе антикоррупционных институций.

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