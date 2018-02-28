Порошенко дает пресс-конференцию: трансляция завершена

Президент Петр Порошенко дает в Киеве пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018". Мероприятие проходит с 15:00 в главном помещении Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" по адресу ул. Лаврская, 12.

ХРОНИКА



16:55. На счетах местных бюджетах сейчас лежит 71 млрд, и это явно не эффективное использование средств, завершил пресс-конференцию президент.



16:53. Президент собирается менять избирательное законодательство.



16:50. "Я не собираюсь защитать Роттердам+, потому что это просто показатели биржи", - президент продолжает отвечать на вопрос корреспондента LIGA.net о деолигархизации. Он считает, что в Украине нужно создать энергетическую биржу.



16:47. "Никаких договоренностей с Фирташем у меня не было", - Порошенко отрицает, что у него была встреча с Дмитрием Фирташем перед выборами в 2014 году.



16:42. "Меня не интересует, что говорит Янукович", - президенту напомнили, что беглый экс-диктатор скоро тоже собирается дать пресс-конференцию.



16:40. Украина будет вести переговоры с кем угодно, лишь бы вернуть домой своих пленных, подчеркнул Порошенко, отвечая на вопрос о присутствии Виктора Медведчука в переговорной группе.



16:32. "Мы получаем транши МВФ, когда выполняем условия меморандума. Но все меморандумы пишутся в Украине, и подписи МВФ там нет", - вопрос о конфликте с МВФ и Всемирным банком по поводу закона об антикоррупционном суде. Порошенко подчеркнул, что как президент суверенной державы не позволит, чтоб Украине кто-нибудь что-нибудь диктовал. "Хочу акцентировать, что мной был внесен этот законопроект после того, как Рада отозвала предыдущий", - добавил он. Порошенко надеется, что закон будет принят в первом чтении.



16:30. Двое украинских заложников, о которых говорилось ранее, возможно, вернутся в Украину до конца этой недели, выразил надежду президент.



16:25. "Я точно не собираюсь принимать участия в парламентских выборах", - вопрос о встречах с премьером Владимиром Гройсманом. Президент сообщил также, что встречался с Тимошенко и обсуждал кандидатуры в ЦВК.



16:23. "Никто (кроме Михаила Саакашвили - ред.) не имел таких условий для того, чтобы добиться результатов. Результаты мы все видели - они были никакие", - говорит Порошенко об отношениях с экс-губернатором Одесской области. "Кто знает, может, если бы этой проверки не было, оставались бы мечты, идеалы. Михаил, я жалею об этом, но он сам их разрушил. Я не думаю, что он сейчас счастлив. Но это его проблемы и его дело", - добавил Порошенко. Он считает, что реадмиссия Саакашвили в Польшу была проведена безукоризненно с точки зрения как украинского законодательства, так и международного.



16:20. Президент убежден, что у НАБУ есть все возможности для того, чтобы провести эффективное расследование по Одессе и Геннадию Труханову.



16:17. "Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом", - подчеркнул президент. Он заверил, что Украина и дальше будет делать все возможное, чтобы вернуть Крым.







16:15. "Мы сами разберемся, кого из украинских героев чтить, а кого нет. И точно так же мы не советуем Польше, кого ей чтить", - вопрос об украинско-польских отношениях.











16:08. Президент говорит, что доволен сотрудничеством с парламентом в течение прошлой сессии, и рассчитывает, что такая ситуация сохранится в дальнейшем. Он подчеркнул, что сам разговоров о досрочных парламентских выборах не ведет. А вот если парламент заведет такой разговор, то досрочные выборы таки состоятся. Порошенко отметил, что президент выбран на пять лет и имеет конституционные полномочия распустить парламент. "Это право президента, а не обязанность", - сказал он.



16:06. Президент выразил надежду, что украинский журналист Роман Сущенко окажется дома сразу же после так называемого суда в России. "Надеюсь, что до конца года еще двух наших заложников мы вернем домой", - добавил он.



16:00. "Я не проиграл в своей жизни еще ни одной избирательной компании", - Порошенко в ответ на вопрос о президентских выборах.



15:55. "У президента Украины нет отпусков, потому что он по Конституции не может поручить выполнение своих обязанностей никому", - очередной вопрос о Мальдивах.



15:51. Первые поставки американского оружия в Украину ожидаются через несколько недель.



Читайте также: Линия огня. Почему Украина получила Джавелины от США







15:47. Монополия на власть и оружие принадлежит государству, напомнил Порошенко. Он спросил аудиторию, чувствовала ли она себя в безопасности, глядя на марш Нацдружин. Президент напомнил, что частные армии в Украине появились не вчера, а с самого нала войны - "у некоторых олигархов". "Если кто-либо будет использовать незарегистрированное оружие, за это должна быть неотвратимая ответственность. Я как президент, как гарант конституционных прав и свобод граждан требую этого от правоохранительных органов и убежден, что мы способны это обеспечить", - подчеркнул глава государства.

Читайте также: На Банковой сторонники Саакашвили столкнулись с полицейскими

"Я специально сделал досрочные парламентские выборы в 2019 году, чтобы у нас было четыре года на проведение реформ", - сообщил Порошенко, говоря о предстоящих выборах.



15:40. "Границу я пересекал под своим именем, со своим паспортом, оплачивал самолет и отель со своего банковского счета в украинском банке", - сказал президент, отвечая на вопрос о поездке на Мальдивы. Президент также пообещал, что в течение трех с половиной недель будет опубликована декларация, в которой будет указана информация и о расходах отдых на Мальдивах.







15:35. По словам президента, после введения миротворцев Россия будет вынуждена вывести свои войска из Донбасса. Кроме того, миротворцы смогут разоружить боевиков. "На сегодняшний день это (миротворцы - ред.) единственый вариант, как можно остановить убийства мирных граждан и военных, единственный вариант восстановления суверенитета на востоке", - убежден глава государства.



15:32. Порошенко упрекнул лидера Батькивщины Юлию Тимошенко за ее фото с послом России в Германии Сергеем Нечаевым в Мюнхене. "А тем нашим оппозиционерам, которые в кулуарах международных конференций делают селфи с российскими послами, я хотел бы объяснить, что дипломатические победы куются не в конференц-залах, а в кабинетах для переговоров", - подчеркнул президент.



15:30. "Мы должны сделать этот и другие шаги, чтобы на ноги поднялся средний класс, по которому сильнее всего ударили испытания последних лет", - отметил Порошенко, говоря о запрете внеплановых проверок бизнеса.



15:27. Сегодня был подготовлен законопроект о национальном бюро финансовой безопасности. Оно будет заниматься вопросами уклонения от уплаты налогов, а не налоговая полиция или милиция, отметил президент. Он добавил, что настаивает на замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, в том числе, из-за простоты его администрирования.



15:26. "Достигнутые темпы роста ВВП (2,4% - ред.) являются категорически неприемлемыми и нелостаточными", - подчеркнул Порошенко.



15:25. Глава государства напомнил, что в 2014 году банковская система Украины фактически была банкротом, а объем плохих кредитов достигал 70%.



15:22. "Я принял решение, что даже во время войны нам надо назначить гражданского министра обороны, разделить позиции главнокомандующего и начальника генштаба", - говорит президент. Он напомнил, что сегодня Банковая внесла в Верховную Раду проект закона о нацбезопасности, который разрабатывался "много месяцев в тесной координации с нашими партнерами по НАТО". "Он предусматривает переход нашего сектора безопасности на стандарты НАТО, ключевое внедрение демократического гражданского контроля за армией и правоохранительными органами, спецслужбами", - уточнил президент.



15:20. Усиление обороноспособности армии останется в этом году основным приоритетом Порошенко как главнокомандующего. "Мы будем добиваться размещения миротворцев на приемлемых для Украины условиях", - добавил он.







15:15. "Меня как президента не устраивают темпы восстановления (экономики - ред.)" - отметил Порошенко.



15:09. Президент ожидает в ближайшее время назначения полностью обновленного состава ЦИКа, а также аудитора НАБУ. Кроме того, среди скорейших назначений - новый глава НБУ.



15:08. Пресс-конференция началась вступительным словом президента.







15:02. Журналист Роман Кравец сообщает, что перед началом пресс-конференции журналистов угощают постным печеньем.







15:00. Пресс-конференция должна начаться с минуты на минуту.





Стрим: Радио Свобода

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.