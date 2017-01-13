В зоопарке Орегона звери обрадовались снегу: видео

В сети появилось видео с животными, которые играют в снегу в Орегонском зоопарке. Видео опубликовано на канале зоопарка в Youtube.

Главные герои видео - белая медведица Нора, выдры, морские котики, а также индийский слон по кличке Самудра, который купался в снегу, подбрасывая его хоботом.

5 января 2017 года сообщалось, что в центре Dolphin Base японского городка Тайцзи, известен жестокой традицией - ежегодной охотой на дельфинов, неизвестный порезал сетки, отделяющие бассейн для дельфинов от океана. В результате четверо животных покинули центр.

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