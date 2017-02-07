Американец снял на видео скользящую с горки на животе выдру

Американский фотограф Барет Хеджес, снимающий дикую природу, запечатлел на видео речную выдру, которая скользила на животе со снежной горки. Ролик опубликован на сайте YouTube.

Выдра разгонялась, падала на живот и скользила вниз, повторяя это движение несколько раз без видимой практической необходимости, из чего можно сделать вывод, что это не случайность и, по всей видимости, животному просто нравится развлекаться таким образом.

Видео снято в Йеллоустонском национальном парке, США.

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