NASA показало полярное сияние из космоса: видео

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видео, на котором можно увидеть зеленые сполохи полярного сияния над Землей. Об этом говорится в сообщении NASA в Twitter.

Видео cняли с борта Международной космической станции.

Полярное сияние появляется в результате столкновения заряженных частиц солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли.

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