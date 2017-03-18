NASA показало полярное сияние из космоса: видео
Is there a pot of gold at the end of a green aurora? Not sure, but these green lights are perfect for #StPatricksDay https://t.co/vdxQ9QmhOR pic.twitter.com/pYspEuasT7— NASA (@NASA) 17 марта 2017 г.
Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видео, на котором можно увидеть зеленые сполохи полярного сияния над Землей. Об этом говорится в сообщении NASA в Twitter.
Видео cняли с борта Международной космической станции.
Полярное сияние появляется в результате столкновения заряженных частиц солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли.
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