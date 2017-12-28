"Спасибо": трогательное видео о благодарности украинским воинам
Министерство информполитики представило 45-секундное видео под названием "Спасибо", символизирующее благодарность украинским воинам, защищающим страну от российской агрессии. Ролик опубликован в YouTube-аккаунте телеканала UATV.
"После бессонных ночей на ночных дежурствах, после пробуждений от звуков Градов, после сырого, холодного окопа, после глаз раненых собратьев, умиравших у тебя на глазах... так трогательно прочитать простое слово "Спасибо". Спасибо всем, кто стоит на защите нашей Родины, помните о них!" - говорится в описании видео.
В ноябре 2017 года в Сети был опубликован ролик о 831-й бригаде тактической авиации и работе украинских асов.
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Видео: YouTube / UATV Channel
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