Мощное землетрясение на Филиппинах - есть жертвы: видео

На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 10 км, эпицентр находился в 13 км к востоку от города Суригао. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Reuters.

Как сообщают местные власти, в результате землетрясения четыре человека погибли и более 100 получили ранения.

Повреждены здания, инфраструктура, во многих местах нет электричества.

Аэропорт Суригао закрыт из-за трещины на взлетно-посадочной полосе.

10 февраля на индонезийском курортном острове Бали в результате схода трех оползней, вызванных проливными дождями, погибли12 человек, есть раненые.

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