USD:  27.11  27.51   EUR:  28.79  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Мощное землетрясение на Филиппинах - есть жертвы: видео

11.02.2017, 04:41

На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 10 км, эпицентр находился в 13 км к востоку от города Суригао. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Reuters.

Как сообщают местные власти, в результате землетрясения четыре человека погибли и более 100 получили ранения.

Повреждены здания, инфраструктура, во многих местах нет электричества.

Аэропорт Суригао закрыт из-за трещины на взлетно-посадочной полосе.

10 февраля на индонезийском курортном острове Бали в результате схода трех оползней, вызванных проливными дождями, погибли12 человек, есть раненые.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Землетрясения в мире

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 