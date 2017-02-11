Мощное землетрясение на Филиппинах - есть жертвы: видео
На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 10 км, эпицентр находился в 13 км к востоку от города Суригао. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Reuters.
Как сообщают местные власти, в результате землетрясения четыре человека погибли и более 100 получили ранения.
Повреждены здания, инфраструктура, во многих местах нет электричества.
Аэропорт Суригао закрыт из-за трещины на взлетно-посадочной полосе.
10 февраля на индонезийском курортном острове Бали в результате схода трех оползней, вызванных проливными дождями, погибли12 человек, есть раненые.
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