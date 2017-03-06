В Румынии на десятитысячном марше поддержали антикоррупционеров

Вчера вечером, 5 марта, новая массовая акция протеста против коррупции в правительстве собрала в столице Румынии более 10 тысяч человек. Об этом сообщает местный телеканал digi24.

Люди прошли маршем от Кабмина до Конституционного суда и Антикоррупционного комитета прокуратуры.

Протестующие обвиняют социал-демократов, которые составляют костяк правящей коалиции, в препятствовании антикоррупционным усилиям Национального антикоррупционного директората (DNA) во главе с Лаурой Ковеши.

Подобные акции, только с меньшим количеством участников, прошли и в других городах страны. Люди выразили поддержку Антикоррупционному комитету и требовали деполитизации Конституционного суда.

На марше замечены флаги Румынии, США и ЕС. Митингующие выкрикивали "Румыния, проснись!" и скандировали речевку "Мы хотим справедливости, а не коррупции!"

Ранее румынский Конституционный суд раскритиковал Антикоррупционный комитет за расследование по Минюсту, обыски и допросы у чиновников этого ведомства.

1 февраля 2017 года правительство Румынии внесло изменения в Уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления.

В результате массовых акций протеста 5 февраля премьер Сорина Гриндяну отменил этот декрет, а 21 февраля парламент окончательно отменил постановление об ослаблении борьбы с коррупцией, которое вызвало массовые протесты по всей стране. Люди, однако, протестуют уже против правительства и за его отставку.

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Видео: Youtube / Malin Bot

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