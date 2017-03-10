В Стамбуле разбился российский вертолет: фото и видео
В Стамбуле разбился российский вертолет. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель пресс-службы Эджзаджибаши груп отметил, что подробности инцидента уточняются.
По его данным в вертолете были четверо человек.
"По данным компании-перевозчика, это Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган", - добавил он.
Как сообщил телеканал NTV, на борту вертолета также находился гендиректор компании Vitra Russia Салим Озен.
Фото: EPA
Vitra Russia является российским подразделением консорциума Эджзаджибаши груп.
Позже появилась информация о том, что не менее пяти человек погибли в результате катастрофы. Их тела находятся в Стамбуле.
27 января сообщалось, что во время авиашоу в австралийском городе Перт, проводившемся в честь Дня Австралии и привлекшем тысячи зрителей, разбился легкомоторный самолет
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