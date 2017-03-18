Десантный корабль США вошел в акваторию Черного моря: видео

Десантный корабль США Carter Hall вечером, 17 марта, вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.

Корабль будет участвовать в совместных с Румынией учениях Spring storm 17.

"Spring Storm предоставляют Carter Hall ценную возможность сотрудничества с нашим союзником в НАТО в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

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Carter Hall относится к серии десантных кораблей-доков, он может перевозить до 500 морских пехотинцев.

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