Десантный корабль США вошел в акваторию Черного моря: видео
Десантный корабль США Carter Hall вечером, 17 марта, вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.
Корабль будет участвовать в совместных с Румынией учениях Spring storm 17.
"Spring Storm предоставляют Carter Hall ценную возможность сотрудничества с нашим союзником в НАТО в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
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Carter Hall относится к серии десантных кораблей-доков, он может перевозить до 500 морских пехотинцев.
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