Поляк Карась переплыл Балтийское море и установил рекорд: видео
Польский пловец Себастьян Карась установил мировой рекорд, преодолев вплавь 100-километровую дистанцию в Балтийском море. Об этом сообщает Укринформ.
26-летний рекордсмен проплыл от пляжа польского города Колобжег до датского острова Борнхольм, потратив на это 28,5 часов.
Карась стартовал с побережья Польши в понедельник, 28 августа, в 20:09 по киевскому времени, а приплыл на Борнхольм в среду, 30 августа, в 00:30.
Маршрут заплыва Карася на карте
На всей дистанции поляка сопровождала спасательная группа на катере, однако спортсмен не мог контактировать с ней и подниматься на борт судна.
Каждый час Карасю с катера с помощью палки передавали еду.
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Наибольшей проблемой для пловца при установлении рекорда была низкая температура воды.
Карась держит флаг Польши после прибытия на Борнхольм (фото - facebook.com/100km.sebastian.karas)
Себастьян Карась - профессиональный пловец. В 2015 году он установил рекорд Польши, проплыв 41 км через пролив Ла-Манш за 8 часов и 48 минут.
В августе 2016 года Карась впервые попытался переплыть Балтийское море из Колобжега до Борнхольма, однако, преодолев 30 км, пловец отменил заплыв из-за больших волн и признаков морской болезни.
Ранее в августе 2017-го украинка Мария Крестьянская попыталась переплыть Ла-Манш шириной 32 км, однако прервала заплыв, пробыв в воде более 10 часов.
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Видео: Facebook
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