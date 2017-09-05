Слон затоптал мужчину при попытке сделать селфи
Мужчина в Индии был насмерть затоптан диким слоном после того, как он попытался сделать с животным фотографию. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в парке в штате Орисса на востоке Индии. Сообщается, что 50-летний Ашок Бхарти, употреблял алкоголь перед тем, как подойти к одинокому слону.
По сообщениям очевидцев, которые успели заснять видео, слон проявил агрессию, когда мужчина подошел слишком близко к нему. Животное погналось за желающим сфотографироваться, а когда тот упал, слон затоптал его до смерти.
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