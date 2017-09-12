Apple сняла рекламу часов Apple Watch на киевском вокзале: видео

Компания Apple трейлер презентации новых электронных часов Apple Watch Series 3 сняла на киевском вокзале и в столичном метро.

На видео распознали станцию метро Золотые Ворота.



Кто занимался съемкой ролика, пока не известно.

Сегодня Apple презентовала также новые iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

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