В Китае свинья отбила своего собрата от мясников: видео

В интернете появилось видео, как на одной из ферм в Китае свинья бросилась на защиту своего собрата, когда его попытались зарезать мясники. Об этом пишет Daily Mail.

На видео запечатлено, как люди уже положили животное на стол и приготовились его убить, когда огромная свинья подбежала к ним и стала пытаться их укусить. В результате жертва мясников была на какое-то время освобождена, однако, чем закончилась история, к сожалению, неизвестно.

Напомним, 1 января, в зоопарке Гуанчжоу (Китай) открылась виртуальная его часть: с помощью технологий виртуальной реальности посетители могут, например, поцеловаться с пандой или увидеть прямо перед собой оживших динозавров.

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