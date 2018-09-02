Авария пассажирского автобуса в Эквадоре: погибли 11 человек

Фото: twitter.com/Bomberos_Cuenca

commenthover

В результате ДТП 37 человек травмированы

Реклама

Реклама

На юге Эквадора в результате аварии пассажирский автобус перевернулся, погибли 11 человек. Об этом сообщает CNN.

Авария произошла вчера, 37 человек получили травмы различной степени тяжести.

Автобус направлялся из города Куэнка (расположен в Эквадорских Андах) в город Лоха, он расположен на высоте в 2 380 метров над уровнем моря.

По словам директора Национального агентства транспорта Пабло Калле, водитель автобуса превышал допустимую скорость.

Он уточнил, что приостанавливает действие разрешения на пассажирские перевозки автобусной компании, австобус которой попал в аварию.

12 августа в Венгрии разбился микроавтобус с украинцами. В ДТП пострадали 13 человек.