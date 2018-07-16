Британия вступает в гонку: будет строить космодром в Шотландии

Скриншот из видеозаписи

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Официальный Лондон посчитал, что можно и нужно начать использовать коммерческий космос более эффективно - заполучить собственную стартовую площадку

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Великобритания не желает отставать в гонке за коммерческий космос и планирует построить первый вертикальный космодром на территории Шотландии, откуда географически удобно запускать ракеты. Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Подавляющее большинство коммерческих запусков сейчас производится с космодромов в американском штате Флорида (NASA) и Французской Гвиане (ESA). С этих стартовых площадок проще и дешевле запускать спутники на геостационарную орбиту.

Космодром в Шотландии будут использовать в первую очередь для вывода спутников на "полярные" орбиты.

Иллюстрация: Perfect Circle PV

На предварительные исследования, разработку схем и документации у Британскому космическому агентству выделили £2,5 млн.

Возможно, подрядчиком выступит американский концерн Lockheed Martin.

Британия производит почти половину мини-спутников и примерно четверть мировых телекоммуникационных спутников. С новым космопортом страна "станет первым в Европе общим местом по строительству, запуску и эксплуатации спутников", считают в Лондоне.