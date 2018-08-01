Прокурор США сообщил, на какие вещи тратил деньги Пол Манафорт

Пол Манафорт (фото - Getty Images)

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Полученные от лоббистской работы деньги политтехнолог тратил на роскошь - вплоть до "страусиной" куртки за $15 тысяч, заявил прокурор Узо Асони

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Американский политтехнолог Януковича Пол Манафорт, утверждает обвинение, набирал "фиктивные кредиты и получал необлагаемый доход", который тратил на предметы роскоши. Об этом пишет сайт канала канала CNN, рассказывая о начале судебного процесса над фигурантом "российского дела".

"Человек в этом зале полагал, что закон ему не писан", - начал обвинитель с театрального жеста, повернувшись спиной к Манафорту.

Прокурор Узо Асони заявил присяжным, что политтехнолог владел несколькими домами, приобрел недвижимость в Нью-Йорке и штате Вирджиния, покупал роскошные автомобили, а также наручные часы стоимостью $21 тысяча и куртку за $15 тысяч, "изготовленную из страуса".

В то же время адвокат Манафорта Томас Зенле заверил, что его клиент "своей лоббистской работой надеялся приблизить Украину к западноевропейским демократиям" и "не мог предвидеть, что работа в Украине приведет его сегодня в этот зал".

В конце июля мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что получал предложения о сотрудничестве от Манафорта.

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В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. По данным расследующего "российское дело" Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределял по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи"

Манафорта обвиняют по 18 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. В совокупности ему грозит до 305 лет тюрьмы. Он не признает себя виновным, хотя попытка опротестовать расследование Мюллера была неудачной.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта. Президент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым". Манафорт ждал суда в тюрьме им. Уильяма Тюрсдейла в Александрии, штат Вирджиния. Процесс начался 31 июля.