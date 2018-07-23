Куба больше не строит коммунизм: одобрена новая конституция

Кадр из фильма в Гаване

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По новой конституции, на Кубе легализуют частную собственность и откроют путь к легализации однополых браков

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Национальная ассамблея народной власти Кубы вчера, 22 июля, единогласно одобрила проект новой конституции, которая уже не ставит целью построение коммунистического общества в стране. Об этом пишет агентство Deutsche Welle.

Документ на 224 статьи "открывает путь к дальнейшему развитию рыночной экономики и расширяет права граждан", пишет источник, а недавно избранный президент Мигель Диас-Канель после голосования заявил, что конституционная реформа "усилит сплоченность кубинцев вокруг революции".

Власть в стране будет разделена между главой государства и главой правительства - с этой целью на Кубе вновь вводится должность премьер-министра.

Правящая Компартия уже одобрила проект новой конституции, которая заменит Основной закон от 1976 года. С 13 августа (дня рождения покойного лидера кубинской революции Фиделя Кастро) до 15 октября этот документ будут "всенародно обсуждать".

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19 апреля 2018 года парламент Кубы избрал президентом страны вице-президента Мигеля Диас-Канеля, который был единственным кандидатом на должность. Он стал первым президентом Кубы со времен революции 1959 года, который будет происходить не из семьи Кастро.