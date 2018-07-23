Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 11:06

Куба больше не строит коммунизм: одобрена новая конституция

Куба больше не строит коммунизм: одобрена новая конституция - Фото
Кадр из фильма в Гаване

По новой конституции, на Кубе легализуют частную собственность и откроют путь к легализации однополых браков

Реклама
Реклама

Национальная ассамблея народной власти Кубы вчера, 22 июля, единогласно одобрила проект новой конституции, которая уже не ставит целью построение коммунистического общества в стране. Об этом пишет агентство Deutsche Welle.

Документ на 224 статьи "открывает путь к дальнейшему развитию рыночной экономики и расширяет права граждан", пишет источник, а недавно избранный президент Мигель Диас-Канель после голосования заявил, что конституционная реформа "усилит сплоченность кубинцев вокруг революции".

Власть в стране будет разделена между главой государства и главой правительства - с этой целью на Кубе вновь вводится должность премьер-министра.

Правящая Компартия уже одобрила проект новой конституции, которая заменит Основной закон от 1976 года. С 13 августа (дня рождения покойного лидера кубинской революции Фиделя Кастро) до 15 октября этот документ будут "всенародно обсуждать".

Читайте также: La Revolucion Continua: кто такой новый лидер Кубы

19 апреля 2018 года парламент Кубы избрал президентом страны вице-президента Мигеля Диас-Канеля, который был единственным кандидатом на должность. Он стал первым президентом Кубы со времен революции 1959 года, который будет происходить не из семьи Кастро.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: социализм, куба, конституция, коммунизм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Победа Усика, рекорд SpaceX и предложение Путина: новости недели
Политика Победа Усика, рекорд SpaceX и предложение Путина: новости недели
Туск потроллил Дональда Трампа за слова о "недругах ЕС"
Мир Туск потроллил Дональда Трампа за слова о "недругах ЕС"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 