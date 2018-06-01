Лукашенко: Беларусь может восстановить контроль на границе с РФ

Александр Лукашенко

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Такое решение президент Беларуси готов принять в качестве ответной меры

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна может вернуть контроль на границе с Россией. Об этом сообщает БелТА.

"Если они закроют границу, мы также должны ввести пограничный контроль", - сказал Лукашенко во время посещения пограничных постов вдоль границы с Россией.

Президент Беларуси добавил, что подождет, чтобы понять, как развивается политика Москвы, прежде чем одобрять какие бы то ни было решения.

Россия возобновила проверки автомобилей и паспортов на границе с Беларусью, ссылаясь на вопросы безопасности после того, как Минск в феврале 2017 года ввел пятидневный безвизовый режим для 80 стран, включая страны Европейского союза.

Минск и Москва - давние союзники, но в последнее время отношения были напряженными, поскольку Лукашенко приложил усилия для улучшения связей с Западом, в частности, освободив некоторых политических заключенных.

1 июня белорусский глава МИД Владимир Макей заявил, что если Североатлантический альянс создаст в Польше военную базу с постоянным американским контингентом, Беларусь может разрешить России разместить войска на своей территории.