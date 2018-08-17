Масштабное наводнение в Индии: погибли 164 человека

Фото: gettyimages.com

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Около 100 человек погибли за последние 36 часов, отметили в правительственном департаменте коммуникаций в Керале

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Количество погибших в результате масштабного наводнения в индийском штате Керала увеличилось до 164 человек. Об этом сообщает AFP.

"Главный министр подтвердил гибель 164 человек. Около 100 человек погибли за последние 36 часов", - сказал представитель правительственного департамента коммуникаций в Керале.

Более 150 тысяч людей остались без крыши над головой, их разместили в 1300 эвакуационных лагерях. Чиновники назвали ситуацию "чрезвычайно тяжелой".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди едет в Кералу.

Ранее сообщалось о 77 погибших в результате наводнений в индийском штате Керала.

30 июля 2018 года в штате Уттар-Прадеш на севере Индии из-за муссонных дождей погибли минимум 80 человек.