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02.08.2018, 08:20

McDonald's в Канаде продал беременной моющее средство вместо кофе

McDonald
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Заведение быстрого питания извинилось перед женщиной

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В ресторане McDonald's в провинции Альберта в Канаде женщине на восьмом месяце беременности продали вместо кофе моющее средство. Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, Сара Дуглас купила кофе и уехала на машине. Спустя время она сделала глоток и выплюнула жидкость, которая не была похожа на кофе с молоком. 

"Я поехала обратно и показала сотруднику кофе. Он спросил, хочу ли я новый напиток, и я ответила: "Конечно нет, это неприемлемо", - рассказала она. 

Сара Дуглас (фото - Би-би-си)

Как стало известно, утром кофемашину помыли, но в линии подачи латте осталось моющее средство.  

"Мы предприняли немедленные действия для пересмотра надлежащих процедур очистки и добавили дополнительные вывески в качестве напоминания", - сказал управляющий. 

По словам женщины, она чувствует себя хорошо, однако в качестве меры предосторожности посетила своего врача.

13 июля в двух штатах США Айова и Иллинойс начали расследование случаев заболевания кишечной инфекции, которая может быть причиной употребление салатов из ресторанов быстрого питания McDonald's.

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Теги: канада, кофе, беременная, моющее средство
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