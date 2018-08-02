McDonald's в Канаде продал беременной моющее средство вместо кофе

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В ресторане McDonald's в провинции Альберта в Канаде женщине на восьмом месяце беременности продали вместо кофе моющее средство. Об этом сообщает BBC .

Согласно сообщению, Сара Дуглас купила кофе и уехала на машине. Спустя время она сделала глоток и выплюнула жидкость, которая не была похожа на кофе с молоком.

"Я поехала обратно и показала сотруднику кофе. Он спросил, хочу ли я новый напиток, и я ответила: "Конечно нет, это неприемлемо", - рассказала она.

Как стало известно, утром кофемашину помыли, но в линии подачи латте осталось моющее средство.

"Мы предприняли немедленные действия для пересмотра надлежащих процедур очистки и добавили дополнительные вывески в качестве напоминания", - сказал управляющий.

По словам женщины, она чувствует себя хорошо, однако в качестве меры предосторожности посетила своего врача.

13 июля в двух штатах США Айова и Иллинойс начали расследование случаев заболевания кишечной инфекции, которая может быть причиной употребление салатов из ресторанов быстрого питания McDonald's.