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14.06.2018, 15:58

На ЧМ-2018 улицы патрулируют воевавшие в Донбассе казаки - СМИ

На ЧМ-2018 улицы патрулируют воевавшие в Донбассе казаки - СМИ - Фото
Фото: скриншот с видео

В некоторых городах РФ во время проведения матчей казаки будут работать также как стюарды или волонтеры

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В российские военизированные формирования, обеспечивающие безопасность на чемпионате мира по футболу, входят казаки, которые принимали участие в "секретных кампаниях" в Украине и Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителей казачьих организаций и региональных чиновников, более 800 членов по меньшей мере шести местных казачьих организаций будут патрулировать улицы, фанзоны и базы команд во время пятинедельного турнира, который начинается сегодня.

В некоторых городах РФ во время проведения матчей казаки будут работать также как стюарды или волонтеры.

Журналисты Reuters идентифицировали по меньшей мере 19 членов этих групп как боевиков, либо воевавших в украинском Донбассе, либо в Сирии в составе так называемых частных армий.

Чиновников МВД в Северном Рейне-Вестфалии предупредили о том, что в случае поездки в России на чемпионат мира по футболу, они могут стать объектом шпионажа. 

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Теги: чемпионат мира, Россия, боевики, Донбасс, футбол, казаки
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