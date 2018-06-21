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21.06.2018, 20:38

Нидерланды заблокируют переговоры о вступлении Албании в ЕС

Нидерланды заблокируют переговоры о вступлении Албании в ЕС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

У нидерландских парламентариев вызывает провал албанцев в борьбе с коррупцией и организованной преступностью

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В Нидерландах большинство парламентских партий отказались уполномочивать правительство одобрить открытие переговоров о членстве Албании в Европейском Союзе. Об этом сообщает Albanian Daily News

Такое решение депутаты приняли сегодня, 21 июня, за несколько дней до заседания Совета ЕС, где должно быть принято соответствующее решение.

Партии CDA, CU, PVV, PS Plus и либерально-консервативная партия премьер-министра Марка Рютте VVD отмечают, что правительство Албании не достигло достаточного прогресса для открытия переговоров.

Наибольшее беспокойство у депутатов вызывает провал в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что несмотря на то, что некоторые шаги для решения этих проблем были сделаны, прогресса в судебной реформе нет - в Албании из 800 судей только 10 прошли проверку.

28 июня Албания ожидала получить рекомендации для открытия переговоров с ЕС о членстве. Албанское правительство надеется получить положительную оценку со стороны ЕС. Учитывая позицию Нидерландов, такое развитие событий маловероятно.

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Теги: нидерланды, Албания, членство в ес
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