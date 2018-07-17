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17.07.2018, 07:53

"Нужно усилить санкции": В Сенате США отреагировали на Хельсинки

"Нужно усилить санкции": В Сенате США отреагировали на Хельсинки - Фото
Чак Шумер (фото - пресс-служба NNWO)

Специалисты по нацбезопасности, сопровождавшие Трампа на саммите с Путиным в Финляндии, должны дать показания в Конгрессе, заявил сенатор Чак Шумер

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После вчерашней встречи в Хельсинки американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина следует "накрутить санкции" против РФ. К этому призвал обе главные партии США лидер демократов в Сенате Чак Шумер, пишет агентство Reuters.

Законодатель-демократ также призвал лидеров республиканской партии в Конгрессе США вызвать на срочный доклад команду по национальной безопасности, которая сопровождала Трампа в столице Финляндии.

Вчера, отвечая на вопрос журналиста о Крыме, Путин заявил, что "позиция Трампа по Крыму известна" - незаконная аннексия полуострова Россией, и добавил, что у Кремля "другая точка зрения". При этом президент России сказал, что "мы провели референдум" в марте 2014 года на территории Украины - в Крыму - "в строгом соответствии с международным правом".

Сегодня Трамп созывает закрытую встречу с членами Конгресса.

Тема дня. Чем закончилась встреча Трампа и Путина: самое главное

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил - то, как и что Трамп говорил в Хельсинки, является "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона. Другие политики и преимущественно  бывшие чиновники охарактеризовали выступление хозяина Белого дома вплоть до слов "предательство".

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Теги: санкции, дональд трамп, владимир путин, хельсинки, чак шумер
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