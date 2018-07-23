Отравление Новичком: у спецслужб есть фото главной подозреваемой

Фото: Getty Images

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Следователи через видеокамеры распознали главную подозреваемую и показывали фото ключевым свидетелям

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У британских спецслужб есть фото главной подозреваемой в отравлении нервно-паралитическим газом Новичок. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото уже показывали ключевым свидетелям дела - и по отравлению в Солсбери, и в Эймсбери.

Снимок получили с помощью системы распознавания лиц с камер видеонаблюдения.

Ранее СМИ со ссылкой на британские спецслужбы сообщили, что ключевую роль в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сыграла женщина-разведчик, которая возглавляла организованную группу из шести человек.

Такая информация появилась после того, как стало известно, что в Эймсбери двое людей отравились ядом, который был во флаконе из-под духов, подобранном в парке.

За отравление Скрипаля и его дочери может нести ответственность Главное управление разведки РФ, бывшие коллеги Скрипаля, сообщил раньше The New York Times.