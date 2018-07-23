Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 08:41

Отравление Новичком: у спецслужб есть фото главной подозреваемой

Отравление Новичком: у спецслужб есть фото главной подозреваемой - Фото
Фото: Getty Images

Следователи через видеокамеры распознали главную подозреваемую и показывали фото ключевым свидетелям

Реклама
Реклама

У британских спецслужб есть фото главной подозреваемой в отравлении нервно-паралитическим газом Новичок. Об этом сообщает Daily Mail

Фото уже показывали ключевым свидетелям дела - и по отравлению в Солсбери, и в Эймсбери. 

Снимок получили с помощью системы распознавания лиц с камер видеонаблюдения. 

Ранее СМИ со ссылкой на британские спецслужбы сообщили, что ключевую роль в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сыграла женщина-разведчик, которая возглавляла организованную группу из шести человек. 

Такая информация появилась после того, как стало известно, что в Эймсбери двое людей отравились ядом, который был во флаконе из-под духов, подобранном в парке. 

За отравление Скрипаля и его дочери может нести ответственность Главное управление разведки РФ, бывшие коллеги Скрипаля, сообщил раньше The New York Times.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: подозреваемая, Новичок, Великобритания, отравление, фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В РФ 17 тюремщиков отстранили за жестокое избиение заключенного
Мир В РФ 17 тюремщиков отстранили за жестокое избиение заключенного
В Житомире в жилом доме рухнула крыша: фото
Происшествия В Житомире в жилом доме рухнула крыша: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 