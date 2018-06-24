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24.06.2018, 14:25

Приднестровье отказалось выводить российские войска

Приднестровье отказалось выводить российские войска - Фото
Фото: Новости ПМР

Несмотря на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, Приднестровье отказалось выводить российские войска

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В Министерстве иностранных дел непризнанной Приднестровской республики отказались от вывода военного контингента Российской Федерации, к которому призвали в резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова. Об этом сообщает так называемый МИД Приднестровья.

"...российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет", - говорится в заявлении.

Вчера сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья.

Документ поддержали 64 государства, против проголосовали 15 стран, еще 83 - воздержались.

Соавторами резолюции стали Молдова, Канада, Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Румыния и Украина.

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Теги: Россия, ООН, приднестровье
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