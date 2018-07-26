"Прискорбно и странно": Меркель критикуют за встречу с Лавровым

Ангела Меркель (фото - gettyimages.com)

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Правительство Германии не раскрыло всех деталей переговоров в Берлине с главой МИД РФ, считают "зеленые" и либералы

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Представители германских оппозиционных партий в среду, 25 июля, подвергли критике канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она не раскрыла всех деталей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в которой также участвовали глава МИД ФРГ Хайко Маас и начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Трудно поверить, что Германия отступила от установленных правил и позволила Герасимову въехать в страну, несмотря на то, что ему запрещено пересекать границы Евросоюза из-за санкций, введенных в 2014 году после аннексии Крыма Россией", - отметил внешнеполитический эксперт партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур.

По его словам, партия "зеленых" намерена "провести парламентское расследование" состоявшейся в Берлине неожиданной встречи. Он не уточнил, что конкретно под этим подразумевается.

Эксперт Свободной демократической партии по внешней политике Биджан Джир-Сарай назвал "прискорбным и странным" то, что правительство ФРГ так мало рассказало о прошедшей встрече Меркель и Лаврова, а также не анонсировало проведение переговоров заранее. "Молчание по поводу встречи выглядит "подозрительным", - добавил Джир-Сарай.

24 июля 2018 года Меркель провела встречу в Берлине с Лавровым и Герасимовым, речь шла о войне в Донбассе и ситуации в Сирии.