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16.07.2018, 22:17

Республиканцы осудили Трампа, экс-глава ЦРУ говорит об измене

Республиканцы осудили Трампа, экс-глава ЦРУ говорит об измене - Фото
Дональд Трамп (фото - скриншот видео)

Однопартийцы президента считают, что его комментарии заставили нацию американцев выглядеть слабым игроком

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Республиканцы, однопартийцы президента США Дональда Трампа, подвергли критике его выступление на брифинге вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает Reuters.

Трамп не высказал ни одного критического замечания о России по вопросам, которые привели к ухудшению отношений между странами.

Вместо этого он осудил "глупость" политики США, особенно решение по расследованию вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов в 2016 году.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, говоря во вмешательстве в выборы, заявил, что Россия остается враждебной по отношению к основным ценностям и идеалам американцев. И США должны положить конец нападения РФ на демократию в Соединенных Штатах.

Разочарование заявлениями Трампа по этому поводу высказал председатель республиканского комитета Сената иностранных дел Коркер.

"Комментарии президента заставили нас выглядеть, как нацию, больше похожую на слабого игрока", - заявил он.

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Дональда Трампа в измене и назвал его комментарии имбецильными.

"Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки превышает и выходит за пределы понятия "особо тяжких преступлений и проступков". Это ни что иное как предательство. Комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина", - сказал Бреннан.

16 июля в Хельсинки состоялась встреча Трампа и Путина.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, хельсинки
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