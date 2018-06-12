Швейцария отказалась проводить Олимпиаду-2026

Фото: nbclosangeles.com

commenthover

Жители региона в Швейцарии проголосовали против того, чтобы претендовать на проведение Игр-2026 и выделять на это 100 млн франков

Реклама

Реклама

В Швейцарии решили провести референдум, нужно ли городу Сьоне претендовать на проведение Олимпийских игр в 2026 году. Об этом сообщает iSport.

54% жителей кантона (области) проголосовали против того, чтобы власти выделяли 100 млн швейцарских франков на поддержку заявки Сьона.

Среди жителей города против также проголосовал 61%.

Оргкомитет заявил, что вернет мандат на организацию Олимпийских и Паралимпийских игр, который выделили НОК Швейцарии.

На проведение Олимпиады-2026 претендуют Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д’Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм),и Турция (Эрзурум).

Японский Саппоро также может отозвать заявку, чтобы претендовать на Игры-2030.