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12.06.2018, 13:59

Швейцария отказалась проводить Олимпиаду-2026

Швейцария отказалась проводить Олимпиаду-2026 - Фото
Фото: nbclosangeles.com

Жители региона в Швейцарии проголосовали против того, чтобы претендовать на проведение Игр-2026 и выделять на это 100 млн франков

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В Швейцарии решили провести референдум, нужно ли городу Сьоне претендовать на проведение Олимпийских игр в 2026 году. Об этом сообщает iSport.

54% жителей кантона (области) проголосовали против того, чтобы власти выделяли 100 млн швейцарских франков на поддержку заявки Сьона.

Среди жителей города против также проголосовал 61%. 

Оргкомитет заявил, что вернет мандат на организацию Олимпийских и Паралимпийских игр, который выделили НОК Швейцарии. 

На проведение Олимпиады-2026 претендуют Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д’Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм),и Турция (Эрзурум).

Японский Саппоро также может отозвать заявку, чтобы претендовать на Игры-2030.

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Теги: Швейцария, референдум, Олимпийские игры
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