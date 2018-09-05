Спецпрокурор США согласен на письменные показания Трампа - NYT

Роберт Мюллер (фото - Getty Images)

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Роберт Мюллер, который расследует влияние РФ на американские выборы, готов получить ответы Дональда Трампа по этому делу в письменном виде

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в выборы президента в 2016 году, готов принять от американского лидера Дональда Трампа показания о роли РФ в ходе избирательной кампании в письменном виде. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием письма, которое Мюллер направил юристам Трампа.

В то же время сказано, что команда Мюллера не будет требовать от главы Белого дома письменных ответов на вопросы о возможных попытках Трампа воспрепятствовать правосудию в ходе расследования.

Газета пишет, что по этому расследованию Трамп может воспользоваться своим правом на сохранение конфиденциальности переписки и бесед главы государства, что усложнит его допрос.

29 августа СМИ сообщили, что юрист Белого дома Дон Макганн, который активно сотрудничал с командой спецпрокурора Роберта Мюллера в расследовании российского вмешательства в американские выборы, покинет свой пост осенью. За последние девять месяцев Мюллер провел с Макганном 30 часов допросов.

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