США давят на НАТО для увеличения сил сдерживания угрозы РФ - СМИ

Фото: Getty Images

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На встрече министров оборонных ведомств стран альянса США будут продвигать свой план по созданию сил быстрого реагирования

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США давят на своих европейских союзников, чтобы в НАТО было больше батальонов, кораблей и самолетов, которые были бы готовы к бою и альянс мог сдерживать любое нападение со стороны России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди чиновников.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг за заседании глав оборонных ведомств НАТО хочет получить одобрение этого плана со стороны европейских коллег.

План известен как 30-30-30-30. Он подразумевает, что у НАТО должны быть 30 наземных батальонов, 30 эскадрилий воздушных истребителей и 30 кораблей, которые будут в боевой готовности максимум за 30 дней.

"У нас есть противник (Россия), который может продвинуться быстро в страны Балтии и Польшу в результате наземной атаки. У нас нет такой роскоши, как месяцы на мобилизацию", - сказал чиновник, знакомый с планом.

В конце мая президент РФ Путин выразил обеспокоенность тем, что в скором времени Украина может вступить в НАТО и силы Североатлантического альянса разместят вблизи российской границы военное оборудование.