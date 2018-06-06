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06.06.2018, 11:33

США давят на НАТО для увеличения сил сдерживания угрозы РФ - СМИ

США давят на НАТО для увеличения сил сдерживания угрозы РФ - СМИ - Фото
Фото: Getty Images

На встрече министров оборонных ведомств стран альянса США будут продвигать свой план по созданию сил быстрого реагирования

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США давят на своих европейских союзников, чтобы в НАТО было больше батальонов, кораблей и самолетов, которые были бы готовы к бою и альянс мог сдерживать любое нападение со стороны России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди чиновников. 

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг за заседании глав оборонных ведомств НАТО хочет получить одобрение этого плана со стороны европейских коллег. 

План известен как 30-30-30-30. Он подразумевает, что у НАТО должны быть 30 наземных батальонов, 30 эскадрилий воздушных истребителей и 30 кораблей, которые будут в боевой готовности максимум за 30 дней. 

 "У нас есть противник (Россия), который может продвинуться быстро в страны Балтии и Польшу в результате наземной атаки. У нас нет такой роскоши, как месяцы на мобилизацию", - сказал чиновник, знакомый с планом.

В конце мая президент РФ Путин выразил обеспокоенность тем, что в скором времени Украина может вступить в НАТО и силы Североатлантического альянса разместят вблизи российской границы военное оборудование. 

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Теги: нато, силы быстрого реагирования, сдерживание РФ
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